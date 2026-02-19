logo pulso
¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Detienen a cinco hombres con droga

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a cinco hombres por presuntos delitos contra la salud. Los arrestos se realizaron en las colonias Primero de Mayo, San Francisco, Rancho Pavón y Quintas de la Hacienda, como resultado de labores preventivas destinadas a mantener la paz y el orden en el municipio.

Alexis "N" de 27 años, fue detectado en la calle 16 de Septiembre, en la colonia Primero de Mayo, cuando alteraba el orden público, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina conocida como "cristal".

Sobre Avenida San Francisco, en la colonia San Francisco, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Tonach "N" de 20 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una bolsa con polvo con las características de la sustancia denominada "cristal".

Finalmente, en la colonia Rancho Pavón fue ubicado Víctor "N" de 33 años, y en la colonia Quintas de la Hacienda se tuvo contacto con Giliam "N" de 24 años y Óscar "N" de 23 años, quienes fueron observados cometiendo faltas administrativas. Al primero se le encontró una dosis de un material similar a la droga conocida como "cristal", al segundo una dosis y al tercero dos dosis.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se continuará con el debido proceso.

