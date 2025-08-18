Detienen a dos hombres y un menor por posesión de marihuana en Soledad

En distintos operativos de seguridad, policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres y un menor de edad por posesión de marihuana en diferentes colonias.

Durante un recorrido de vigilancia en Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Antonio, los agentes ubicaron a un hombre que cometía faltas administrativas en la vía pública. Tras abordarlo, se identificó como Apolinar "N", de 41 años de edad, a quien se le encontró una bolsa con hierba seca con características de marihuana.

En otra acción, un individuo de 28 años de edad fue sorprendido alterando el orden público; al revisarlo, le localizaron un envoltorio con marihuana.

Finalmente, en el Andador del Volcán de la colonia Rancho Pavón, los policías detectaron a un adolescente de 17 años, a quien también se le aseguró una bolsa con hierba similar a la marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los tres detenidos se les informó de sus derechos y que serían procesados por posesión de enervantes. Posteriormente fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde fueron certificados por un médico legista, para después quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Te puede interesar

Choque en Salvador Nava complica la vialidad