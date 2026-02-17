Detienen a dos sujetos armados con pistolas

Dos sujetos que portaban pistolas abastecidas fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de la capital, a uno de ellos lo detectaron en la celebración del carnaval en la colonia Satélite Francisco I. Madero.

El primer aseguramiento se llevó a cabo gracias al trabajo de inteligencia realizado en la colonia Graciano Sánchez, donde agentes de Guardia Municipal tuvieron conocimiento de un sujeto que traía un arma de fuego fajada a la cintura, por lo que se reforzaron los recorridos preventivos en la zona.

El individuo que portaba el arma fue ubicado en prolongación Xicoténcatl y al notar la presencia policial intentó huir, pero fue asegurado de inmediato por los agentes municipales. Fue entonces que se le realizó a César Ulises "N" de 28 años de edad una revisión preventiva de seguridad, encontrándole un arma de fuego tipo revólver fajada a la cintura, calibre .22, con cachas de madera y abastecida con cinco cartuchos útiles.

La segunda detención se efectuó en la colonia Satélite Francisco I. Madero, donde los agentes municipales acudieron a la calle Arquitos por un reporte de riña y en donde también se llevaba a cabo el tradicional carnaval.

En el lugar vieron a un hombre empuñando un arma de fuego, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de actuación para evitar riesgos ante la presencia de los asistentes en la celebración.

El señalado ingresó a un inmueble donde varias personas trataron de impedir la labor policial y facilitar la huida del sujeto, sin embargo, gracias al despliegue policial en la zona, se le dio alcance y fue asegurado.

Luego de una inspección, el implicado de nombre Guadalupe "N" de 34 años, fue encontrado en posesión de una pistola color negro con cachas plateadas, abastecidas con 7 cartuchos, 6 de ellos en el cargador y uno más en la recámara.