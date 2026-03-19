logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

Joven de 19 años denunció que fue seguida por varias calles

Por Redacción

Marzo 19, 2026 06:58 p.m.
A
Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

Elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí detuvieron a un hombre señalado por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala.

De acuerdo con la corporación, los hechos se registraron tras un llamado ciudadano en el que una joven de 19 años denunció haber sido seguida por un sujeto que se desplazaba en bicicleta y que la acosó mientras caminaba por varias calles de la zona.

Ante el temor por su integridad, la víctima solicitó apoyo de vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron oficiales municipales, quienes lograron ubicar y detener al presunto responsable, un hombre de 60 años.

El implicado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

InDRE confirma dos casos de miasis por barrenador en mujeres

Son originarias de Tamasopo y San Martín, por lo que autoridades llaman a la población a tomar medidas para evitar contagios

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala
Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

SLP

Redacción

Joven de 19 años denunció que fue seguida por varias calles

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde
Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala
También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

SLP

Rubén Pacheco

Inició un procedimiento en Asuntos Internos para determinar sanciones administrativas

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE
Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

SLP

Redacción

Entre los aseguramientos destacan drogas como marihuana, cristal, cocaína y vehículos con reporte de robo.