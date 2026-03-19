Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala
Joven de 19 años denunció que fue seguida por varias calles
Elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí detuvieron a un hombre señalado por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala.
De acuerdo con la corporación, los hechos se registraron tras un llamado ciudadano en el que una joven de 19 años denunció haber sido seguida por un sujeto que se desplazaba en bicicleta y que la acosó mientras caminaba por varias calles de la zona.
Ante el temor por su integridad, la víctima solicitó apoyo de vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron oficiales municipales, quienes lograron ubicar y detener al presunto responsable, un hombre de 60 años.
El implicado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.
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