Detienen a hombre por robo a comercio y daños

En oportuna atención a un reporte realizado por integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad de la colonia Virreyes, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de un hombre señalado por los delitos de robo y daños a un comercio purificador de agua ubicado en dicha colonia.

Vecinos de las calles reportaron a través del comité, la presencia de un hombre a bordo de una bicicleta que había causado daños a un comercio con razón social AquaPura Express, ubicado en las calles de Luis de Velasco y Juan Ruiz de Alarcón. Al llegar al lugar, los oficiales constataron daños en el depósito de monedas, por lo que realizaron un recorrido en las inmediaciones para ubicar al presunto responsable.

Los agentes municipales ubicaron a Juan Daniel "N" de 28 años, quien se trasladaba a bordo de la bicicleta, siendo informado del acto de molestia y procediendo a una revisión preventiva, encontrándolo en posesión de unas pinzas, cizalla así como varias monedas, presuntamente sustraídas del comercio afectado.

Enseguida, se presentó el propietario del local, quien manifestó su deseo de proceder legalmente por los probables delitos de daños y robo a su establecimiento.

Ante el señalamiento, los oficiales de Guardia Municipal procedieron con la detención y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.