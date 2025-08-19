Detienen a individuos con arma y cartuchos

MATEHUALA.- Dos presuntos delincuentes que cargaban arma larga, cargadores y cartuchos, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron en operativos realizados en el municipio de Matehuala, además son investigados por si pertenecen a algún grupo delictivo.

Según los hechos, los agentes policiales realizaban un recorrido por la carretera ‘57, en ese municipio, cuando detectaron a los ocupantes de un automóvil Ford tipo Edge que se conducían en forma sospechosa, por lo que determinaron marcarles el alto.

Al ser entrevistados, los sujetos dijeron llamarse Mario de 29 años de edad y Brandon de 28 años, en la revisión que les practicaron dentro del carro les encontraron un arma de fuego tipo fusil de asalto, cuatro cargadores y 70 cartuchos útiles.

Por tal motivo, ambos fueron detenidos y consignados ante las autoridades correspondientes por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Además, se estableció que Brandon cuenta con antecedentes por probable narcomenudeo y a los dos se les señala por su posible participación en distintos hechos delictivos ocurridos en la zona, incluso los investigan si pertenecen a alguna banda delictiva.

Tanto el arma, cargadores y cartuchos, así como el automóvil en que se desplazaban, fueron remitidos ante la autoridad junto con los detenidos a fin de que se les defina su situación legal.