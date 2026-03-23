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Detienen a mujer que maltrataba a tres niños

Por Redacción

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a mujer que maltrataba a tres niños

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Miriam "N", por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar agravada, en hechos ocurridos en la capital potosina.

De acuerdo con la denuncia presentada ante Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la imputada presuntamente ejerció violencia física, psicológica y verbal en contra de tres personas menores de edad, de identidad reservada.

Personal de la institución integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios, por lo que solicitaron al Juez de control la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue concedida.

Posteriormente, al contar con información sobre su posible ubicación, elementos de la PDI implementaron un operativo en el barrio de Tequisquiapan, donde, tras labores de vigilancia, lograron ubicar a la señalada. Luego de identificarse como autoridad, le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos.

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Finalmente, Miriam "N" fue puesta a disposición del Juez de Control que la requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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