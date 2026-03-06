Detienen a presunto agresor de vigilante en Puerta de Piedra

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) capturó a un sujeto que habría agredido a un vigilante de la capital potosina.

Fue el 25 de diciembre de 2026, cuando el señalado se disponía a salir de la privada conocida como "Coto 2" del fraccionamiento Puerta de Piedra y sin razón aparente comenzó a insultar a la víctima de 66 años de edad.

Posteriormente, el probable responsable lanzó varios golpes al rostro del afectado y momentos después, sacó de sus ropas un arma de fuego con la que amenazó al agraviado. La agresión, incluso, fue captada por cámaras de seguridad.

Agentes del Ministerio Público trabajaron el caso y obtuvieron de un Juez de Control una orden de aprehensión por los delitos de ataque peligroso agravado y lesiones agravadas.

La Policía de Investigación (PDI) cumplimentó el mandamiento judicial en las inmediaciones de la colonia donde ocurrieron los hechos; ahora Erick "N" está recluido en el centro penitenciario de La Pila. La FGE buscará su respectiva vinculación a proceso, tras lo sucedido.