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Detienen a presunto feminicida de su madrastra en Tamuín, SLP

José Saúl

Por El Universal

Abril 29, 2026 07:54 p.m.
A
Detienen a presunto feminicida de su madrastra en Tamuín, SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 29 (EL UNIVERSAL).- Un hecho violento registrado durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Tamuín dejó como saldo la muerte de una mujer de 44 años, identificada como Maricarmen, tras ser atacada en un predio rural denominado "La Mariposa".

Detalles confirmados

De acuerdo con información preliminar, autoridades recibieron el reporte de una mujer inconsciente, por lo que elementos de seguridad municipal se trasladaron al lugar.

Al arribar, procedieron a acordonar la zona mientras paramédicos realizaban la valoración, confirmando posteriormente que la víctima ya no contaba con signos vitales.

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Acciones de la autoridad

En el sitio fue detenido José Saúl "N" de 21 años, quien es señalado como el presunto agresor. Según las primeras indagatorias, el joven habría atacado físicamente a la víctima, quien fue identificada como su madrastra.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades confirmaron que el caso será tratado bajo el protocolo de feminicidio, mientras se desarrollan las diligencias para determinar las circunstancias del crimen.

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