BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Detienen a raudo joven en moto

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a raudo joven en moto

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito. El arresto se realizó en la colonia El Morro, como resultado del trabajo preventivo permanente, destinado a combatir la incidencia delictiva.

En recorridos sobre Avenida San Pedro, a la altura de la colonia El Morro, agentes municipales observaron a un individuo que manejaba un vehículo a exceso de velocidad y de forma errática, por lo que le dieron alcance para entrevistarlo.

Después de varios minutos de diálogo se identificó como Christian "N" de 18 años, quien mostró una actitud agresiva contra la autoridad, por lo que servidores públicos procedieron conforme al debido protocolo de actuación y se le aseguró la motocicleta marca Italika 150, resguardándola en un corralón.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir con el proceso correspondiente.

