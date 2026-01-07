Detienen a taxista por presunto secuestro

Un hombre fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, por presunta privación ilegal de la libertad. El hecho ocurrió en la colonia Bugambilias Residencial, durante recorridos permanentes de vigilancia.

Agentes municipales transitaban sobre Carretera Matehuala, cuando observaron que la puerta trasera de un vehículo utilizado como transporte público, abrió y del interior una mujer hacía señas pidiendo ayuda.

De inmediato se le solicitó al conductor detenerse, pero intentó escapar retornando sobre la misma vialidad, dándole alcance a la altura de la colonia mencionada. Policías soledenses se acercaron al automóvil, del cual bajó la mujer que pedía ayuda, y señaló que el chofer se desvió de su destino y no la dejaba bajar, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Pedro "N" de 62 años.

Al sujeto se le explicó que sus acciones podrían incurrir en la comisión de un delito por lo que se le informó que sería detenido por presunta privación ilegal de la libertad, y posteriormente quedaría puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará el proceso correspondiente.

