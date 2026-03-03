Detienen a tres personas con droga en Arista y Valles
GCE asegura dosis de cristal y crack en operativos en SLP
Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a tres personas en operativos realizados en los municipios de Villa de Arista y Ciudad Valles, por presuntos delitos contra la salud.
En Villa de Arista fue asegurada María "N", de 29 años, a quien se le encontraron 10 dosis de la droga sintética conocida como "cristal", según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En Ciudad Valles, los agentes detuvieron a José "N", de 43 años, con 16 dosis de "cristal" y cinco de "crack"; así como a Julio "N", de 21 años, quien llevaba tres dosis de "cristal", 160 pesos en efectivo y una motocicleta. De acuerdo con el reporte oficial, ambos cuentan con antecedentes delictivos.
Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones.
