Detienen a tres por posesión de enervantes

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres y un menor por posesión de enervantes; dichas acciones se llevaron a cabo en las colonias 21 de Marzo, Bosques de Oriente y San José Segunda Sección, como resultado de la presencia desplegada de forma permanente en la demarcación.

En la calle Emiliano Zapata, en la colonia 21 de Marzo, agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden, y luego de acercarse a señalarle la debida sanción y de entrevistarlo se identificó como Amílcar "N" de 32 años, a quien le encontraron una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

Por otra parte, Dilan "N" de 15 años fue detectado en la calle Bosques de San Rafael, en la colonia Bosques de Oriente cuando cometía faltas administrativas, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana. Finalmente, en la calle Eucaliptos, en la colonia San José Segunda Sección, oficiales soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Fernando "N" de 27 años cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una bolsa con hierba con las características de la marihuana.

A los tres les hicieron saber que serían detenidos por posesión de enervantes, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí