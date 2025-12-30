Detienen a un hombre en posesión de "mota"

En recorridos preventivos sobre el cuadrante oriente, agentes de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo la detención de un hombre que fue detectado consumiendo enervantes en vía pública, al momento de una revisión preventiva le fue encontrado un envoltorio que contenía hierba seca verde con las características físicas de la marihuana.

Fue sobre la calle Trojes de la Huasteca en la colonia Arbolitos donde los oficiales notaron la presencia de un hombre que se encontraba fumando enervantes, por lo que se acercaron a él para indicarle la falta administrativa cometida.

Al hacer contacto con el hombre, éste mostró una actitud evasiva y violenta al intentar golpear a los oficiales, fue cuando le indicaron de una revisión preventiva de seguridad donde se le encontró una bolsa con hierba seca verde con las características físicas de la droga conocida como marihuana con un peso aproximado de 17 gramos.

Los oficiales procedieron a dar lectura a los derechos que le asisten como detenido a quien dijo llamarse José de Jesús "N" de 25 años, quien fue canalizado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí