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Seguridad

Detienen a un hombre por violencia familiar

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A

Derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, esto en la colonia San José.

Agentes municipales se presentaron en un domicilio de la calle Circuito San Eduardo, en la colonia mencionada, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó.

En el lugar fue ubicado el señalado, quien luego de ser entrevistado se identificó como Antonio "N" de 33 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presunta violencia familiar, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado(FGE), donde quedó a disposición.

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