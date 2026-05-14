Motociclista queda lesionado tras choque en avenida Salazar

CIUDAD VALLES.- Un motociclista resultó lesionado la noche de este miércoles tras chocar contra un vehículo en la avenida Vicente C. Salazar, entre las calles Allende y Toltecas.

El lesionado fue identificado como Anastasio Ruiz Hernández, de 57 años, vecino del ejido Crucitas, quien viajaba en una motocicleta cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con testigos, el conductor de un vehículo blanco salió de una privada e intentó cruzar la avenida, pero no habría tomado las precauciones necesarias y terminó impactándose contra la motocicleta.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias auxiliaron al motociclista, quien presentó una probable fractura en una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital.

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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente, aunque se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo.