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Vuelca camión cargado con maíz cerca de La Calera

El conductor resultó con lesiones leves tras una presunta falla mecánica al salir del libramiento Valles-Tamuín

Por Huasteca Hoy

Mayo 14, 2026 08:43 a.m.
A
Vuelca camión cargado con maíz cerca de La Calera

CIUDAD VALLES.- El conductor de un camión cargado con maíz resultó lesionado luego de que su unidad volcó cerca de la caseta de cobro de La Calera.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:45 horas de este miércoles, en el carril lateral que conecta el libramiento Valles-Tamuín con la carretera federal Valles-Tamazunchale.

De acuerdo con la información recabada, la unidad circulaba en ascenso cuando presentó una falla mecánica. El motor se apagó y el operador no logró encenderlo nuevamente; además, presuntamente el sistema de frenos dejó de responder.

El camión comenzó a desplazarse en reversa, hasta que el conductor perdió el control y la unidad terminó volcada sobre la vialidad.

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Paramédicos de la Cruz Roja delegación Ciudad Valles acudieron al sitio para atender al chofer, quien presentó lesiones leves y posteriormente sería trasladado a un hospital para su valoración.

Personal encargado del mantenimiento de la autopista realizó el cierre parcial de la circulación para facilitar las maniobras de auxilio y retiro del vehículo.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del accidente y apoyaron en las labores de vialidad en la zona.

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