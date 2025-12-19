Detienen a una pareja armada en San Miguelito

Un operativo realizado por elementos de la Guardia Civil Estatal en el Barrio de San Miguelito de la capital potosina, derivó en la detención de Juan "N" de 39 años y Alejandra "N" de 33 años, quienes fueron detenidos en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador y 11 cartuchos útiles.

Los señalados, se desplazaban de manera temeraria a bordo de un automóvil Dodge Charger modelo 2019 color blanco, en las inmediaciones del Barrio de San Miguelito.

Al ser detectados por las fuerzas del orden, los referidos hicieron caso omiso de las indicaciones policiales, iniciandose de esta forma una persecución que duró por varias calles hasta ser detenidos en la Calzada de Guadalupe. En la inspección, los elementos policiales se percataron que la pareja traía el arma de fuego y los cartucho útiles, además también se revisó el automóvil y se detectó que tenía alterado el número de serie.

Ante esta situación, los agentes policiales procedieron a la detención de la pareja, que junto con el arma y el vehículo fue remitida ante la autoridad respectiva por los delitos a que les resulten.

