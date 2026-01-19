Detienen en Arbolitos a sujeto armado y con droga

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó la detención en flagrancia de Jorge "N", por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego, en la capital potosina.

De acuerdo con la autoridad, el aseguramiento se realizó durante recorridos de vigilancia de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Arbolitos, donde el sujeto fue intervenido tras cometer una falta administrativa y posteriormente mostrar una conducta agresiva hacia los agentes, además de intentar darse a la fuga.

Durante la inspección, los elementos localizaron diversas bolsas con una sustancia granulada, con características similares a la droga conocida como cristal, así como un arma de fuego larga, un cargador y cartuchos útiles.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, se realizó su registro en el Registro Nacional de Detenciones y la certificación médica, conforme a los protocolos establecidos.

Aseguran arma y droga.

La Fiscalía señaló que continuará con las diligencias legales para determinar la situación jurídica del imputado.