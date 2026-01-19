logo pulso
Seguridad

Detienen en "Chole" a seis personas con drogas

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen en "Chole" a seis personas con drogas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco hombres y un menor por presuntos delitos contra la salud, esto en distintas colonias durante operativos para  mantener el orden y la paz.

En la calle Saturnino Cedillo, en la colonia Francisco Sarabia, los agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron y se identificó como Édgar "N" de 32 años, a quien le encontraron una dosis de "cristal".

Con la misma droga se detuvo a Édgar "N" de 31 años, detectado en la calle Miguel Hidalgo de la colonia San José del Barro.

En colonias como Genovevo Rivas Guillén, Quintas de la Hacienda y Las Flores, lograron la detención de Luis "N" de 16 años, descubriéndole cinco bolsas de cocaína; Marco "N" de 29 años, con seis dosis de "cristal" y Eliar "N" de 25 años, con un envoltorio de la misma droga.

Finalmente, sobre la calle Paseo de las Cigüeñas, en la colonia Hogares Populares Pavón, oficiales municipales detectaron a un sujeto que alteraba el orden, mismo que se identificó como José "N" de 28 años, localizándole una bolsa con hierba semejante a la marihuana.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

