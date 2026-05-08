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Seguridad

Detienen supuesto "narco" en Cd. Valles

Traía más de cien bolsitas de marihuana y lo vinculan con grupo criminal

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen supuesto "narco" en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido en un operativo de la Guardia Civil Estatal, presuntamente traía varias dosis de droga para su supuesta venta.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se dio a conocer la detención de Eduardo "N", de 56 años, quien presuntamente estaría vinculado a un grupo criminal.

Esta persona conducía una camioneta Jeep gris cuando los oficiales detectaron que actuaba con "actitud sospechosa"; por ese motivo lo interceptaron y procedieron a efectuarle una inspección de seguridad.

La dependencia señaló que Eduardo traía más de un centenar de bolsas que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana.

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El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La Policía Estatal indicó que la camioneta en que se trasladaba, al parecer también es utilizada en actividades ilícitas.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene un trabajo permanente y sin límites para fortalecer la paz social en la entidad.

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