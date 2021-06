Dos accidentes sobre la carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado

CIUDAD VALLES.- Hubo dos accidentes automovilísticos sobre la carretera libre Valles-Rioverde, dejando como saldo un lesionado y cuantiosos daños materiales.

El primero ocurrió en el kilómetro 37, en el tramo Los Cuates-El Carpintero, donde una camioneta cerrada marca Jeep color azul, chocó contra un cerro y se volcó.

A bordo viajaba una familia completa, y al menos dos integrantes sufrieron golpes leves, pero no quisieron recibir auxilio por parte de paramédicos de la Cruz Roja.

Además no hubo intervención de los oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, pues con ayuda de varios voluntarios enderezaron la unidad accidentada y con otra unidad particular la remolcaron a un predio particular.

El otro accidente ocurrió alrededor del mediodía, en el kilómetro 16, cerca del lugar conocido como El Mirador, donde resultó lesionado Roberto A. de 58 años de edad, con domicilio en la colonia Amarantos del municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo a la información obtenida, el quincuagenario manejaba un vehículo marca Mitsubishi color guinda, y se desplazaba con dirección de Tamasopo a Valles, cuando repentinamente su unidad derrapó e invadió carril, chocando de frente contra una camioneta marca Chevrolet color blanco.

Roberto resultó con heridas en la cabeza, además de golpes en el pecho y las piernas, por esa razón fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General.

Mientras que los vehículos involucrados quedaron bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras.