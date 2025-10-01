Dos lesionados, deja incendio en taller de pirotecnia

Dos personas resultaron lesionadas durante un incendio en un taller clandestino de pirotecnia en la cabecera municipal de Soledad, en donde las autoridades procedieron a la clausura del lugar e incautaron fuegos artificiales y material explosivo para su fabricación.

El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde en un inmueble ubicado en la calle Carlos Diez Gutiérrez, en el cual se ubica el taller de pirotecnia pero también es utilizado como casa habitación.

Inicialmente se reportó un incendio en el inmueble, donde dos personas resultaron con quemaduras y fueron atendidas por paramédicos.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes acordonaron el área, mientras los bomberos sofocaron el incendio. Personal de Protección Civil y Guardia Civil respondieron de manera inmediata al conato, retirando la estructura y el material explosivo para evitar tragedias mayores.

Se determinó que el incendio y posterior explosión de parte del material se originó debido a trabajos de soldadura, cuando una chispa inició todo.

En conjunto, Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal procedieron a la clausura del lugar y aseguraron aproximadamente 30 kilogramos de pirotecnia terminada, 15 kilogramos de pólvora y alrededor de 100 kilogramos de estructura y material para fabricación, almacenados sin medidas de seguridad ni permisos.

El titular de Protección Civil de Soledad, Martín Bravo Galicia, hizo un llamado ante la gravedad del problema, ya que representa un riesgo para la población y el inmueble carecía de permisos.

El saldo fue de dos personas lesionadas, atendidas en el lugar por el CRUM, en un operativo en el que participaron también Bomberos y Guardia Civil. La pirotecnia quedó bajo resguardo de Protección Civil y Guardia Civil Municipal, mientras se notificará a las autoridades federales para investigar al responsable, quien no fue identificado en el momento.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía la importancia de evitar la fabricación, almacenamiento y manejo de material pirotécnico, debido a que en este territorio está totalmente prohibido.