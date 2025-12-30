logo pulso
ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Seguridad

Dos lesionados en choque frontal de dos camionetas

Al parecer uno de los conductores invadió carril y provocó el fuerte accidente

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Un vecino de la colonia Méndez presuntamente invadió el carril contrario con su camioneta y chocó de frente contra otra unidad, sobre la carretera libre Valles-Rioverde; ambos conductores resultaron lesionados.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes, aproximadamente en el kilómetro 20, en el tramo Los Otates–Santa Anita.

De acuerdo con la información recabada, un hombre identificado como Gibrán Basurto, de 36 años de edad y vecino de la colonia Méndez de Ciudad Valles, conducía una camioneta Dodge Journey color blanco, proveniente de Rioverde con destino a Ciudad Valles.

Sin embargo, durante el trayecto presuntamente invadió carril y se impactó de frente contra una camioneta Kia Sportage color negro, conducida por un hombre joven, quien dijo ser trabajador de una tienda departamental y originario del municipio de Ébano.

Ambas unidades quedaron severamente dañadas, aunque de manera fortuita los conductores sobrevivieron.

Gibrán resultó con una probable fractura en la pierna izquierda, mientras que el otro conductor presentó lesiones en un brazo y no podía salir de su vehículo debido a que quedó atrapado tras el volante.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al auxilio y utilizaron herramienta hidráulica para liberar al conductor de la Kia, quien se negó a ser trasladado a un hospital.

En las labores también participaron elementos de Protección Civil Municipal y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes se encargaron de trasladar a Gibrán a un hospital para su atención médica.

Las unidades quedaron bajo resguardo de la Guardia Nacional y serían puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

