Dos muertos, arroja choque de frente en Rioverde
En la autopista de cuota impactaron un carro y una camioneta de valores
RIOVERDE. -Un choque de frente registrado en la autopista de cuota Rioverde-San Luis Potosí, en donde participaron un auto particular y una camioneta de seguridad privada, dejó un saldo de dos personas muertas y al menos tres más lesionadas; al parecer una de las unidades participantes invadió el carril al tomar una curva y de esta forma sobrevino el lamentable accidente.
El hecho tuvo lugar cerca de las dos de la tarde de este viernes en el kilómetro 2 de la autopista mencionada, ya cerca del entronque con la carretera federal 70, en el municipio de Rioverde.
Participaron un automóvil Ford color guinda y una camioneta de traslado de valores de la empresa Seguritec, tratándose de una tipo pick up de color gris.
Las dos unidades tuvieron un fuerte encontronazo al tomar una curva y acabaron convertidas en chatarra, la camioneta quedó enmedio de la carretera mientras que el carro fue sacado hacia la terracería quedando junto a la cerca de alambre a unos metros de la cinta asfáltica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Algunos automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de Rioverde, quienes procedieron a prestar ayuda a los ocupantes de los vehículos.
Por desgracia, una mujer adulta y un joven que viajaban en el auto ya estaban sin vida al sufrir fuertes lesiones en todo el cuerpo y se procedió a acordonar el área en espera de las autoridades para que acudieran a dar fe.
Los paramédicos atendieron a al menos tres personas tanto del auto como de la camioneta, las cuales estaban lesionadas y las trasladaron a un hospital de Rioverde a recibir atención médica, una de ellas se reporta en estado grave.
En el lugar se presentó personal de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo de los infortunados y los trasladaron al Servicio Médico Legista para que fueran entregados a los familiares una vez que acudieran a reclamarlos.
Por su parte, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y las unidades participantes fueron enviadas a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias ante el Ministerio Público y, como era de esperarse, en el lugar se formaron largas filas de vehículos que quedaron varados durante un tiempo considerable.
no te pierdas estas noticias
Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central
Rubén Pacheco
Los policías penitenciarios están sometidos a una carpeta de investigación, explicó Jesús Juárez Hernández
"Si te amenazan, cuelga de inmediato", alerta la SSPC
Pulso Online
Emite la Policía Cibernética recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro virtual