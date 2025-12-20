Dos muertos, arroja choque de frente en Rioverde

RIOVERDE. -Un choque de frente registrado en la autopista de cuota Rioverde-San Luis Potosí, en donde participaron un auto particular y una camioneta de seguridad privada, dejó un saldo de dos personas muertas y al menos tres más lesionadas; al parecer una de las unidades participantes invadió el carril al tomar una curva y de esta forma sobrevino el lamentable accidente.

El hecho tuvo lugar cerca de las dos de la tarde de este viernes en el kilómetro 2 de la autopista mencionada, ya cerca del entronque con la carretera federal 70, en el municipio de Rioverde.

Participaron un automóvil Ford color guinda y una camioneta de traslado de valores de la empresa Seguritec, tratándose de una tipo pick up de color gris.

Las dos unidades tuvieron un fuerte encontronazo al tomar una curva y acabaron convertidas en chatarra, la camioneta quedó enmedio de la carretera mientras que el carro fue sacado hacia la terracería quedando junto a la cerca de alambre a unos metros de la cinta asfáltica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de Rioverde, quienes procedieron a prestar ayuda a los ocupantes de los vehículos.

Por desgracia, una mujer adulta y un joven que viajaban en el auto ya estaban sin vida al sufrir fuertes lesiones en todo el cuerpo y se procedió a acordonar el área en espera de las autoridades para que acudieran a dar fe.

Los paramédicos atendieron a al menos tres personas tanto del auto como de la camioneta, las cuales estaban lesionadas y las trasladaron a un hospital de Rioverde a recibir atención médica, una de ellas se reporta en estado grave.

En el lugar se presentó personal de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo de los infortunados y los trasladaron al Servicio Médico Legista para que fueran entregados a los familiares una vez que acudieran a reclamarlos.

Por su parte, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y las unidades participantes fueron enviadas a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias ante el Ministerio Público y, como era de esperarse, en el lugar se formaron largas filas de vehículos que quedaron varados durante un tiempo considerable.