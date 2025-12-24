Dos muertos y un menor lesionado, en choque en la ´57

MATEHUALA.- Un menor de edad con graves lesiones y dos personas sin vida, fue el saldo que dejó un fuerte accidente donde se impactaron una camioneta y un tráiler sobre la carretera 57, entre la comunidad La Bonita y Matehuala.

Los hechos se presentaron la tarde del martes donde un tráiler impactó una camioneta en la carretera 57, en el kilómetro 174 de sur a norte entre La Bonita y Matehuala en una comunidad llamada La Peregrina, donde un tráiler de carga impactó a una camioneta. Testigos del accidente, al ver el fuerte choque inmediatamente se comunicaron a los números de emergencia, y los paramédicos inmediatamente se trasladaron al lugar.

Lamentablemente, al llegar al lugar del accidente había dos personas sin vida, pero en el lugar también había un bebé que se encontraba gravemente lesionado pero aún con vida. Los paramédicos lo auxiliaron y fue trasladado de emergencia a un hospital, al lugar también acudieron elementos de las corporaciones policiaca para llevar las debidas investigaciones del accidente.

Cabe hacer mención que también llegaron los peritos para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos y hacerles los exámenes de ley, hasta el momento las autoridades no dieron a conocer cómo se originó el accidente, pero esto provocó enormes filas de tráfico vehicular en este tramo de la carretera 57.

