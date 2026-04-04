Ebrio choca y ocasiona accidente en Valles

CIUDAD VALLES.- Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, chocó contra una base de concreto y causó daños a dos vehículos.

Lo anterior sucedió este viernes alrededor de las 4 de la madrugada. Según testigos, el conductor de una camioneta Tacoma blanca impactó contra la base de concreto que era de un poste de alumbrado público y que se encontraba sobre el camellón, y la proyectó hacia el carril contrario.

En ese momento iba pasando por ahí una camioneta Chevrolet Tracker color blanco, cuyo conductor tuvo que realizar maniobras evasivas, pero golpeó el camellón y su unidad resultó con daños en un neumático que quedó totalmente inservible.

Detrás de la Tracker venía un Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi, cuyo conductor chocó contra la base de concreto.

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El conductor de la camioneta Tacoma no fue identificado, pues no se detuvo; huyó con rumbo al bulevar México-Laredo y no fue localizado.