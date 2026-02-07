"Efecto lupa" desata enorme incendio en Soledad (video)
Se localiza a un costado de la carretera 57, a la altura de Enrique Estrada
Derivado posiblemente del "efecto lupa", esta tarde se reporta un incendio en un predio limítrofe a la carretera 57, localizado en la localidad de Enrique Estrada, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
La conflagración inició alrededor de las 13:00 horas extendiéndose por varias parcelas del terreno, ubicado en el sector oriente de la ciudad.
En un recorrido en el lugar, se visualizó como se avivaba el fuego por la presencia de hojarasca, matorrales secos y basura, provocando la incineración de nopales, pirules y mezquites.
La humareda se puede observar a varios kilómetros y desde la cabecera municipal soledense.
Ante el incremento de las temperaturas, las autoridades de Protección Civil comenzaron con los operativos de supervisión en regiones con pasto y hierba seca, cuyas elementos los convierten en combustible para la proliferación de incendios forestales.
Fuego en baldío de avenida San Pedro provoca evacuación de Aurrera
Cuerpos de emergencia de Soledad y Heroico Cuerpo de Bomberos intervienen en incendio en Soledad. Evacuación preventiva realizada con éxito.
Rubén Pacheco
