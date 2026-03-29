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En discusión, mujer apuñala a su esposo

Por Redacción

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
En discusión, mujer apuñala a su esposo

CIUDAD VALLES.- Una vecina de la colonia Tetuán hirió con arma blanca a su esposo cuando convivían en casa; el hombre tuvo que ser llevado a un hospital.

Fue la madrugada de este sábado cuando, al Sistema de Emergencias 9-1-1, se reportó que había un hombre herido por arma blanca, a inmediaciones de la colonia Tetuán.

Por ello se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al arribar fueron llevados —por integrantes de una familia— a un domicilio, y en el interior auxiliaron al lesionado.

Se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años de edad, quien tenía una herida punzopenetrante en la espalda, y por esa razón iba a ser llevado a un centro médico.

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El afectado refirió que lo había agredido su esposa, aunque no mencionó con exactitud los motivos; solo comentó que ambos estaban conviviendo y empezaron a discutir, luego ella tomó el arma y lo atacó.

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