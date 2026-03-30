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En flagrancia, detienen a pareja de asaltantes

Intentaron atracar a una mujer en el estacionamiento de una tienda, en Soledad

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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En flagrancia, detienen a pareja de asaltantes

Una pareja que intentó asaltar a una mujer en un supermercado, fue capturada por elementos de la Guardia Civil de Soledad y todavía ofrecían dinero para que los dejaran ir, por lo que ahora enfrentan diversos delitos ante la Fiscalía, incluyendo el de cohecho.

Ante un reporte previo, los agentes municipales acudieron al estacionamiento de la Bodega Aurrerá que se ubica sobre la avenida Acceso Norte, a la altura de la colonia Industrial Mexicana, donde una mujer señaló directamente a un individuo y a una fémina, quienes la amenazaron con pistola para despojarla de sus pertenencias.

Los oficiales municipales se acercaron con los reportados y, después de varios minutos de diálogo, se identificaron como Luis "N" y Karen "N" de 35 años.

A la mujer le encontraron una pistola y tres cartuchos útiles calibre .25, mientras que el sujeto se acercó a la autoridad y ofreció seis mil pesos para que los dejaran irse.

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Enseguida se les informó que serían detenidos por los presuntos delitos de amenazas, cohecho y portación de arma prohibida, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán el proceso correspondiente.

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