Seguridad

En horas, recuperan un auto robado

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
En horas, recuperan un auto robado

Oficiales de la Policía Municipal efectuaron la localización y recuperación de un automóvil durante patrullajes preventivos en la colonia General I. Martínez, la unidad había sido robada con violencia horas antes.

Encontrándose en patrullajes preventivos en la calle Tercera Norte de la citada colonia, los agentes municipales notaron en condiciones de abandono reciente un vehículo marca Nissan Altima en color gris, el cual coincidía con las características de una unidad reportada como robada previamente.

En ese momento, se solicitó el estatus de la unidad ante el Sistema Único de Información, donde se confirmó el reporte de robo con violencia.

Enseguida, los oficiales procedieron con el reporte del hallazgo y canalización a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones.

Adicionalmente, los datos del vehículo fueron añadidos a la Plataforma Digital https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx  para consulta y recuperación del legítimo dueño.

