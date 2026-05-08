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En Mexquitic, recuperan una caja robada

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
En Mexquitic, recuperan una caja robada

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona recuperaron una caja refrigerada de tráiler que se encontraba abandonada en ese municipio, la cual había sido robada días antes en la carretera a Matehuala a la altura de Villa Hidalgo.

De acuerdo a los hechos, la tarde del miércoles se reportó a la corporación que había una caja abandonada en la carretera a Zacatecas, próximo a la Escuela Secundaria Técnica número 18.

Los agentes policiales se percataron que se trataba de un remolque de tráiler tipo caja refrigerada con placas de Texas,que se encontraba abandonado a un costado de la carretera, en el kilómetro 23 en la cabecera municipal de Mexquitic.

En una consulta realizada al C4, se estableció que la unidad tenía reporte de robo, en hechos ocurridos días antes sobre la carretera a Matehuala en el municipio de Villa Hidalgo.

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Ante esto, los agentes policiales procedieron al aseguramiento de la caja, la cual fue enviada a una pensión mientras que la empresa propietaria realiza la reclamación correspondiente ante el Ministerio Público a fin de recuperarla.

Mientras tanto, también se esperaba que las investigaciones continuaran para dar con el paradero de los autores del robo y proceder contra ellos de acuerdo a la ley.

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