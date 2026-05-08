En una pensión, hallan remolque hurtado

La Fiscalía General del Estado, a través de sus operativos permanentes de inspección y vigilancia, informó que la Policía de Investigación aseguró un vehículo de carga que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco.

El aseguramiento se registró al interior de los patios de una pensión vehicular ubicada en la capital potosina, durante labores de investigación y verificación de vehículos con posible reporte de robo.

Durante el recorrido de inspección, el personal operativo detectó una unidad que coincidía con las características de interés para su verificación.

Tras revisar sus medios de identificación visibles, se estableció que una caja seca refrigerada marca Utility, modelo 2015 y color blanco, había sido reportada como robada en abril de 2025.

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Asimismo, se realizaron las consultas correspondientes ante las áreas del Ministerio Público, confirmándose que la unidad no se encontraba bajo disposición previa de alguna otra autoridad, lo que derivó en su aseguramiento inmediato.

La unidad quedó bajo resguardo oficial y fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Robo de Vehículos, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y realizará los trámites legales para su posterior devolución a la persona legítimamente propietaria.