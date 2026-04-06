En una semana, GCE arresta a 245 infractores
Como parte de las labores preventivas, trabajos de inteligencia y operativos desplegados en los 59 municipios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, del 28 de marzo al 3 de abril, detuvo a 245 personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por su probable participación en distintos delitos.
Durante este periodo, y como resultado de los dispositivos implementados en las cuatro regiones, se recuperaron 33 vehículos con reporte de robo, de los cuales 26 son automotores y siete motocicletas.
En el combate al narcomenudeo, se aseguraron 2 kilos con 750 gramos de marihuana, 353 dosis de "cristal", 18 dosis de cocaína y 20 dosis de "crack".
Asimismo, se aseguró un arma de fuego corta, un cargador, seis cartuchos útiles, cuatro armas prohibidas y 15 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".
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Algunos de los operativos se llevan a cabo con la participación de otros cuerpos de seguridad como la Sedena, Guardia Nacional y policías municipales.
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