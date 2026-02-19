Encarcelan a hombre por presunto cohecho

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto cohecho. El arresto se realizó en la colonia Terremoto, en la zona limítrofe con la capital del estado, como resultado de patrullajes preventivos enfocados en inhibir la comisión de ilícitos.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Tomás Ruiz Contreras, en la colonia mencionada, observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, por lo que se aproximaron para indicarle que sería sancionado conforme al Bando de Policía y Gobierno.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Edgardo "N" de 36 años, quien ofreció la cantidad de 500 pesos a los oficiales para que lo dejaran retirarse sin ser asegurado por la falta cometida.

Ante dicha acción se le informó que sería detenido por presunto cohecho, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se dará seguimiento al proceso correspondiente.

