Encarcelan a mujeres por presunto robo
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a tres mujeres por presunto robo. El hecho derivó de la atención a un reporte ciudadano en la colonia Puerta Real.
Agentes de la corporación atendieron un reporte en un supermercado, el cual se ubica en la Avenida Puerta Real, en la colonia mencionada, donde personal del establecimiento señaló a tres mujeres por intentar sustraer mercancía sin pagar, pidiendo proceder legalmente en su contra.
Las oficiales se acercaron con las señaladas, y después de entrevistarlas se identificaron como Coral „N" de 31 años, Cecilia „N" de 59 años y María „N" de 59, encontrándoles productos comestibles, los cuales aseguraron no poder pagar.
A todas les informaron que serían detenidas por presunto robo, y posteriormente fueron puestas a disposición de la FGE.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Localizan cuerpo de joven arrastrado por corriente en Ciudad Valles
Pulso Online
Autoridades y voluntarios desplegaron operativo para buscar al joven desaparecido desde la tarde anterior.
Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende
Redacción
Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a un hombre y una mujer tras el accidente en Soledad.
Niegan policías heridos tras operativo en Charcas
Redacción
Elementos de la Guardia Civil Estatal persiguieron una camioneta que fue abandonada tras salir de la vía.