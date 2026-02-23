Encarcelan a mujeres por presunto robo

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a tres mujeres por presunto robo. El hecho derivó de la atención a un reporte ciudadano en la colonia Puerta Real.

Agentes de la corporación atendieron un reporte en un supermercado, el cual se ubica en la Avenida Puerta Real, en la colonia mencionada, donde personal del establecimiento señaló a tres mujeres por intentar sustraer mercancía sin pagar, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Las oficiales se acercaron con las señaladas, y después de entrevistarlas se identificaron como Coral „N" de 31 años, Cecilia „N" de 59 años y María „N" de 59, encontrándoles productos comestibles, los cuales aseguraron no poder pagar.

A todas les informaron que serían detenidas por presunto robo, y posteriormente fueron puestas a disposición de la FGE.

