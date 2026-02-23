logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Encarcelan a mujeres por presunto robo

Por Redacción

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Encarcelan a mujeres por presunto robo

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a tres mujeres por presunto robo. El hecho derivó de la atención a un reporte ciudadano en la colonia Puerta Real.

Agentes de la corporación atendieron un reporte en un supermercado, el cual se ubica en la Avenida Puerta Real, en la colonia mencionada, donde personal del establecimiento señaló a tres mujeres por intentar sustraer mercancía sin pagar, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Las oficiales se acercaron con las señaladas, y después de entrevistarlas se identificaron como Coral „N" de 31 años, Cecilia „N" de 59 años y María „N" de 59, encontrándoles productos comestibles, los cuales aseguraron no poder pagar.

A todas les informaron que serían detenidas por presunto robo, y posteriormente fueron puestas a disposición de la FGE.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan cuerpo de joven arrastrado por corriente en Ciudad Valles
Localizan cuerpo de joven arrastrado por corriente en Ciudad Valles

Localizan cuerpo de joven arrastrado por corriente en Ciudad Valles

SLP

Pulso Online

Autoridades y voluntarios desplegaron operativo para buscar al joven desaparecido desde la tarde anterior.

Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende
Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende

Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende

SLP

Redacción

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a un hombre y una mujer tras el accidente en Soledad.

Niegan policías heridos tras operativo en Charcas
Niegan policías heridos tras operativo en Charcas

Niegan policías heridos tras operativo en Charcas

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Estatal persiguieron una camioneta que fue abandonada tras salir de la vía.

Niña extraviada es reunida con su familia
Niña extraviada es reunida con su familia

Niña extraviada es reunida con su familia

SLP

Redacción