Encerrados por traer bolsas de marihuana

En operativos de seguridad, policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres y un menor por posesión de bolsitas de marihuana en distintas colonias.

Durante un trayecto que agentes municipales realizaban en Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Antonio, ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, y después de acercarse a señalarle la debida sanción, se identificó como Apolinar “N” de 41 años de edad, a quien se le encontró una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

Otro individuo de 28 años de edad fue detectado cuando alteraba el orden público, localizándole un envoltorio con marihuana; y en el Andador del Volcán de la colonia Rancho Pavón, los policías notaron la presencia de un adolescente que dijo tener 17 años de edad, descubriéndole una bolsa con hierba de características semejantes a la marihuana.

A los tres se les hizo saber que serían detenidos por posesión de enervantes, además les informaron los derechos que les asisten.

Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado.