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Encierran a huasteco por maltrato a su pareja

Por Redacción

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Encierran a huasteco por maltrato a su pareja

Fue detenido Mario "N" por la Fiscalía General del Estado, a través de una orden de aprehensión por los delitos de violación, violencia familiar y lesiones en la Huasteca potosina.

En agosto de 2025, la víctima denunció que el señalado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, agredió a la agraviada de manera física en el rostro y posteriormente realizó conductas de índole sexual en contra de su voluntad.

Agentes del Ministerio Público integraron debidamente la carpeta de investigación y, al judicializarla, solicitaron el mandamiento judicial respectivo; mismo que, al ser librado, fue entregado a elementos de la Policía de Investigación.

La Fiscalía de SLP desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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Tras acciones de búsqueda, la PDI localizó a Mario "N" en la Zona Centro de la localidad de Huichihuayán, del municipio de Huehuetlán, donde fue asegurado y llevado a las oficinas de la corporación para una certificación médica.

Posteriormente, el detenido fue trasladado al centro penitenciario de la región, donde estará a la espera de su audiencia respectiva.

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