Encierran a ocho viciosos con "mota" y cristal

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco hombres, un menor y dos mujeres por presuntos delitos contra la salud; dos de los arrestos se realizaron en el municipio de Villa de Pozos mediante el dispositivo interinstitucional "Convoy".

En un caso, agentes femeninas transitaban sobre la calle Antonino Nieto, en la colonia Rancho La Libertad, donde ubicaron a una mujer que alteraba el orden público; después de acercarse para indicarle la debida sanción y entrevistarla, se identificó como Janeth "N" de 38 años, a quien le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Édgar "N" de 44 años fue detectado en la calle Fernando Amilpa, en la colonia Fidel Velázquez cuando escandalizaba en la vía pública, localizándole dos envoltorios con piedra granulada semejante a la metanfetamina conocida como "cristal".

Sobre la calle Aztecas, en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Daniel "N" de 32 años, cuando incurría en faltas al Reglamento de Seguridad Vial, descubriéndole cinco bolsas con polvo con características similares a la cocaína.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las colonias Industrial Mexicana y Prados de San Vicente, esta última en el municipio de Villa de Pozos, fueron ubicados Erick "N" de 32 años y Diana "N" de 38 años, respectivamente, cuando cometían faltas administrativas, encontrándoles una dosis de un material similar a la droga conocida como "cristal", a cada uno.

También en Villa de Pozos, en el fraccionamiento Olinda, fue detectado Cristian "N" de 29 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una bolsa con hierba seca semejante a la marihuana; esto mediante el operativo "Convoy".

Por último, en las colonias Los Gómez y El Morro, oficiales municipales tuvieron contacto con José "N" de 38 años e Isidro "N" de 15 años, quienes cometían faltas administrativas, encontrándoles un envoltorio con un vegetal con marihuana a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde continuarán con el proceso correspondiente.