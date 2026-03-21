Encierran a sujeto que apuñaló a otro

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Adolfo "N", en el municipio de Villa de Reyes, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas.

Personal operativo de la Delegación Primera de la Fiscalía General del Estado, inició las investigaciones al tomar conocimiento de una persona lesionada con un arma blanca en la localidad de Pardo, perteneciente a Villa de Reyes.

De acuerdo con las indagatorias recabadas, el señalado habría atacado a la víctima, quien tuvo que ser auxiliada por sus familiares.

Tras la formulación de la denuncia y el desarrollo de los actos de investigación, se lograron reunir los elementos necesarios para la judicialización de la carpeta de investigación; con ello, se solicitó al Juez de control la orden de aprehensión respectiva.

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