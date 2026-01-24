Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, en hechos ocurridos en las colonias Villas de Cactus y Praderas del Maurel.

En un domicilio ubicado en la calle Sierra de Álvarez, en la colonia Villas de Cactus, los oficiales municipales se entrevistaron con una mujer, quien manifestó que su pareja la agredió físicamente y la amenazó, expresando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Antonio "N", de 27 años.

Por otra parte, en el Andador Bugambilias, de la colonia Praderas del Maurel, policías soledenses fueron recibidos por una mujer, quien refirió haber sido violentada físicamente por su pareja, solicitando proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse José "N" de 24 años.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

