logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, en hechos ocurridos en las colonias Villas de Cactus y Praderas del Maurel.

En un domicilio ubicado en la calle Sierra de Álvarez, en la colonia Villas de Cactus, los oficiales municipales se entrevistaron con una mujer, quien manifestó que su pareja la agredió físicamente y la amenazó, expresando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Antonio "N", de 27 años.

Por otra parte, en el Andador Bugambilias, de la colonia Praderas del Maurel, policías soledenses fueron recibidos por una mujer, quien refirió haber sido violentada físicamente por su pareja, solicitando proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse José "N" de 24 años.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí
Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí

Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí

SLP

Redacción

Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes

Cae tráiler de grúa; no hay lesionados
Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

SLP

Redacción

Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles
Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares, titular de la FGE, informó que están en proceso de identificación

Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque
Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía informó que fue sujeto a prisión preventiva por homicidio culposo agravado