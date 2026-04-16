Encierran a vándalo que golpeó a su madre

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar y daños, el arresto se efectuó en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, derivado de la atención a un reporte ciudadano.

Los agentes municipales se presentaron en la calle Carrizal, en la colonia mencionada, donde una mujer manifestó que su hijo ingresó por la fuerza a su domicilio, la golpeó y ocasionó daños en el interior de la vivienda, al parecer andaba bajo los efectos de alguna droga.

En el lugar fue ubicado el reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Valentín "N" de 30 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunta violencia familiar y daños, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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