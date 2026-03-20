Enfrentamiento en San Vicente deja tres detenidos; uno está herido
La GCE aseguró armas de fuego, equipo táctico y vehículos
San Vicente.- Tres presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos tras enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de San Vicente; uno de ellos resultó herido.
De manera oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, con base en trabajos de inteligencia y acciones operativas, se localizó a un grupo de personas armadas, sin precisar en qué área.
Sin embargo, dichos individuos, al notar la presencia de los oficiales, accionaron sus armas de fuego. Los policías repelieron la agresión y resultaron ilesos. p
Posteriormente lograron detener a tres personas, una de ellas con lesiones al momento de su captura.
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En el lugar también se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
La dependencia añadió que, conforme avancen las investigaciones, se ofrecerán más detalles del operativo y destacó que en este hecho no hubo personas fallecidas.
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