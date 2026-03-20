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Seguridad

Enfrentamiento en San Vicente deja tres detenidos; uno está herido

La GCE aseguró armas de fuego, equipo táctico y vehículos

Por Huasteca Hoy

Marzo 20, 2026 04:32 p.m.
A
Enfrentamiento en San Vicente deja tres detenidos; uno está herido

San Vicente.- Tres presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos tras enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de San Vicente; uno de ellos resultó herido.

De manera oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, con base en trabajos de inteligencia y acciones operativas, se localizó a un grupo de personas armadas, sin precisar en qué área.

Sin embargo, dichos individuos, al notar la presencia de los oficiales, accionaron sus armas de fuego. Los policías repelieron la agresión y resultaron ilesos. p

Posteriormente lograron detener a tres personas, una de ellas con lesiones al momento de su captura.

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En el lugar también se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La dependencia añadió que, conforme avancen las investigaciones, se ofrecerán más detalles del operativo y destacó que en este hecho no hubo personas fallecidas.

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