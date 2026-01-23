logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Seguridad

Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí

Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes

Por Redacción

Enero 23, 2026 04:03 p.m.
A
Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí

Daños materiales de considerable cuantía, fue el saldo de un choque de automóvil contra objeto fijo en el Circuito Potosí.

Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes, cuando el conductor de un automóvil  Ford Mustang, de color negro, circulaba sobre camino antiguo a Piedras Negras, pero al incorporarse al Periférico, antes de llegar a Puerta Real, perdió el control e impactó con el muro de contención y un poste metálico de alumbrado público.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Soledad, quienes abanderan el área y toman conocimiento del incidente , retirando el vehículo para su resguardo en una pensión. 

Una menor atentó contra su integridad

Estaba en situación de riesgo sobre el puente vehicular en Circuito Potosí Oriente

SLP

Redacción

Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes

