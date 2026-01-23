Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí
Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes
Daños materiales de considerable cuantía, fue el saldo de un choque de automóvil contra objeto fijo en el Circuito Potosí.
Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes, cuando el conductor de un automóvil Ford Mustang, de color negro, circulaba sobre camino antiguo a Piedras Negras, pero al incorporarse al Periférico, antes de llegar a Puerta Real, perdió el control e impactó con el muro de contención y un poste metálico de alumbrado público.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Soledad, quienes abanderan el área y toman conocimiento del incidente , retirando el vehículo para su resguardo en una pensión.
