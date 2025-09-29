Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados
Protección Civil confirmó que los artefactos detonaron a nivel de suelo durante festejo religioso
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la explosión registrada el domingo en el municipio de Mexquitic de Carmona se debió a que un conjunto de cohetes de luz y trueno detonaron a nivel de suelo en lugar de elevarse.
El incidente, ocurrido durante un festejo religioso, provocó quemaduras en varios asistentes y generó pánico entre las personas que se encontraban cerca del sitio.
De acuerdo con el reporte oficial, nueve personas recibieron atención médica: ocho por lesiones de quemadura —seis hombres y dos mujeres— que fueron trasladadas a distintos hospitales, y una menor de 15 años que fue atendida por una crisis asmática derivada del pánico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Foto: Captura de video
Las autoridades municipales y estatales señalaron que reforzarían el llamado a extremar precauciones en el manejo de pirotecnia y a reportar cualquier irregularidad en su uso durante eventos masivos.
no te pierdas estas noticias
Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados
Redacción
Protección Civil confirmó que los artefactos detonaron a nivel de suelo durante festejo religioso
Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso
Redacción
Hubo al menos 20 lesionados, que fueron atendidos y llevados a distintos hospitales
Hallan a hombre muerto en Mexquitic
Redacción
Vecinos lo descubrieron en su vivienda, por ahora se desconocen las causas