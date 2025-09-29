logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados

Protección Civil confirmó que los artefactos detonaron a nivel de suelo durante festejo religioso

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 08:47 a.m.
A
Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la explosión registrada el domingo en el municipio de Mexquitic de Carmona se debió a que un conjunto de cohetes de luz y trueno detonaron a nivel de suelo en lugar de elevarse.

El incidente, ocurrido durante un festejo religioso, provocó quemaduras en varios asistentes y generó pánico entre las personas que se encontraban cerca del sitio.

De acuerdo con el reporte oficial, nueve personas recibieron atención médica: ocho por lesiones de quemadura —seis hombres y dos mujeres— que fueron trasladadas a distintos hospitales, y una menor de 15 años que fue atendida por una crisis asmática derivada del pánico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Captura de video 

Las autoridades municipales y estatales señalaron que reforzarían el llamado a extremar precauciones en el manejo de pirotecnia y a reportar cualquier irregularidad en su uso durante eventos masivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados
Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados

Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados

SLP

Redacción

Protección Civil confirmó que los artefactos detonaron a nivel de suelo durante festejo religioso

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso
Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

SLP

Redacción

Hubo al menos 20 lesionados, que fueron atendidos y llevados a distintos hospitales

Hallan a hombre muerto en Mexquitic
Hallan a hombre muerto en Mexquitic

Hallan a hombre muerto en Mexquitic

SLP

Redacción

Vecinos lo descubrieron en su vivienda, por ahora se desconocen las causas

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja
Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

SLP

Redacción