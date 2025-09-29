Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la explosión registrada el domingo en el municipio de Mexquitic de Carmona se debió a que un conjunto de cohetes de luz y trueno detonaron a nivel de suelo en lugar de elevarse.

El incidente, ocurrido durante un festejo religioso, provocó quemaduras en varios asistentes y generó pánico entre las personas que se encontraban cerca del sitio.

De acuerdo con el reporte oficial, nueve personas recibieron atención médica: ocho por lesiones de quemadura —seis hombres y dos mujeres— que fueron trasladadas a distintos hospitales, y una menor de 15 años que fue atendida por una crisis asmática derivada del pánico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Captura de video

Las autoridades municipales y estatales señalaron que reforzarían el llamado a extremar precauciones en el manejo de pirotecnia y a reportar cualquier irregularidad en su uso durante eventos masivos.