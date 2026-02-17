logo pulso
Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Explota tanque de gas en lavandería de Pozos

El estruendo causó fuertes daños y alarma entre habitantes de la cabecera municipal

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Explota tanque de gas en lavandería de Pozos

Una lavandería del municipio de Villa de Pozos se vio sacudida por el estallido de un tanque de gas LP, el cual dejó fuertes daños estructurales dentro del local y también causó destrozos en los inmuebles vecinos, hubo personas con crisis nerviosa pero afortunadamente no se registraron heridos graves.

El hecho tuvo lugar cerca de las diez de la noche del domingo, en que los habitantes de la cabecera municipal de Villa de Pozos escucharon el fuerte estruendo que procedía de una lavandería ubicada en el número 150 de la calle Miguel Hidalgo, a media cuadra del jardín principal.

En pocos minutos arribaron los diversos cuerpos de auxilio como personal de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, que en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Civil Municipal de Pozos atendió el reporte de la explosión.

En primeras observaciones, se estableció que la causa fue por acumulación de gas dentro de la lavandería causada por la fuga un cilindro en mal estado en el local, en donde se usa tal combustible para el funcionamiento de las secadoras.

Derivado del hecho se registraron fuertes daños en la estructura dentro del local y en viviendas aledañas, principalmente ruptura de vidrios y otra afectaciones.

Afortunadamente no se reportan personas lesionadas en este hecho, aunque se brindó atención a personas que presentaron crisis nerviosa a consecuencia del estallido.

Personal operativo realizó labores de aseguramiento del área, verificación de riesgos y revisión de inmuebles cercanos, a fin de descartar cualquier situación que pudiera representar peligro para la población.

El fuerte estruendo ocasionó alarma entre los habitantes de la cabecera municipal de Pozos ya que se alcanzó a escuchar en varias cuadras a la redonda; se temía que hubiera tragedias personales, lo que por suerte no fue así aunque el propietario del negocio vio afectado su patrimonio.

