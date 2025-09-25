logo pulso
Seguridad

Fallece hombre dentro de su vehículo en zona centro

Los hechos, en la calle de Mariano Escobedo próximo a Insurgentes

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 01:21 p.m.
Foto: Teodoro blanco/Pulso

Foto: Teodoro blanco/Pulso

Una persona sin vida dentro de un vehículo fue localizada este jueves en la zona centro de la capital. Los hechos, aparentemente, tras un infarto. 

Fue en la calle de Mariano Escobedo próximo a Insurgentes, donde el hombre fue hallado cerca de las 11:45 horas. 

Al sitio arribaron paramédicos de la SSPC municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, arribaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

