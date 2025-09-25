Vinculan a sujeto por violación, a otro lo sentencian

CIUDAD VALLES.- Un juez vinculó a proceso y dejó en prisión a un hombre que enfrenta cargos por ultrajar a una menor de edad en Huehuetlán. Mientras que otro sujeto recibió sentencia condenatoria por un delito similar cometido en Xilitla.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre dos resultados recientes en casos de delitos sexuales ocurridos en la región Huasteca.

En el primero, Gabino “N” fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en concurso real homogéneo, luego de que agentes fiscales presentaron pruebas suficientes en su contra.

El imputado habría agredido sexualmente de manera reiterada a la víctima en un domicilio de Huehuetlán. Tras una investigación, la Policía de Investigación (PDI) logró su detención en el rancho Las Amelias, en Tamazunchale. Un Juez de control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Por otro lado, en el municipio de Xilitla, la Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión ordinaria en contra de Marcos “N”, quien en 2023 agredió sexualmente a una persona.

Después de ser detenido por la PDI y vinculado a proceso, el acusado aceptó su responsabilidad y su defensa solicitó un procedimiento abreviado.

La autoridad judicial dictó la condena, además de ordenar dos pagos económicos: uno como reparación del daño y otro como sanción pecuniaria.