Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Seguridad

Fallece motociclista al estrellarse contra poste

Circulaba por la avenida San Lorenzo cuando perdió el control de la dirección

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece motociclista al estrellarse contra poste

Un joven de 23 años de edad tuvo trágica muerte luego de derrapar cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por la avenida San Lorenzo en la colonia del mismo nombre, en donde también chocó contra un poste metálico golpeándose fuertemente la cabeza.

El accidente tuvo lugar cerca de las tres de la mañana de este lunes cuando el ahora occiso se desplazaba a bordo de una motocicleta Itálika modelo 2025, sobre la avenida San Lorenzo en la colonia San Lorenzo, perteneciente a Soledad.

Fue al aproximarse a la calle San José, donde perdió el control de la dirección y derrapó cayendo sobre la zona de rodamiento para enseguida impactarse contra un poste de alumbrado público ubicado en el camellón central de la avenida.

En el percance, el joven identificado como José de Jesús N. de 23 años de edad, se golpeó la cabeza causándose lesiones que le ocasionaron la muerte en poco tiempo y cuando llegaron los socorristas a prestarle ayuda ya nada había por hacer.

Después del hecho, al lugar llegaron agentes de la Policía Vial de Tránsito Municipal de Soledad para tomar conocimiento como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área del accidente.

Por su parte, personal de Servicios Periciales ralizó el levantamiento del cuerpo del infortunado joven, el cual fue trasladado al Servicio Médico Legista en donde será entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales ante el Ministerio Público donde se llevan a cabo las diligencias.

