Adultos mayores resultan heridos en fuerte percance

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos adultos mayores resultaron prensados al chocar el automóvil en que viajaban contra un tráiler tipo pipa, esto cuando circulaban por la carretera federal ‘70, a la altura del puente de Las Adjuntas.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes cuando los dos ancianitos que viajaban a bordo de un automóvil, circulaban por la mencionada carretera y a la altura del puente de Las Adjuntas, chocaron contra un tráiler tipo pipa perteneciente a la empresa Gas Villa de Reyes, que se desplazaba en sentido opuesto.

Por el fuerte impacto el automóvil donde iban los adultos mayores quedó destrozado por completo y ellos acabaron prensados en el interior, por lo que al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Fernández y de Rioverde, a bordo de la unidad M2.

Tras diversas maniobras, los afectados fueros rescatados de los fierros retorcidos y se les trasladó al IMSS-Bienestar de Rioverde, donde son atendidos por los galenos. Tienen 20 y 89 años de edad y son originarios de la comunidad de Ocampo, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión, mientras que las diligencias se llevarían a cabo ante el Ministerio Público para que hubiera un acuerdo reparatorio entre los participantes.